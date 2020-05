Playlist Tobias Ruhland

Dienstag, 05. Mai 2020

Woodkid

Goliath

Album: Goliath

Bacao Steel & Rhythm Band

Pimp

Album: 55

pauT

Gibt’s ein Leben nach dem Leben auf dem Mars

Album: Weltraumkatzen

The Detroit Cobras

Right Around The Corner

Album: Life, Love & Laughter

Bananagun

People Talk Too Much

Album: People Talk Too Much

Ghostpoet

Concrete Pony

Album: I grow tired but dare not fall asleep

Inga

Il A Fallu

Album: Tears & Teeth

L. A. Salami

Things Ain’t Changed

Album: Things Ain’t Changed

Drahthaus

Skin

Album: Drahthaus