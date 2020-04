Playlist Barbara Streidl

Sonntag, 26. April 2020

Philipp Glas

Organic

Album: Koyaanisqatsi - Original Motion Picture Soundtrack

Eminem

Till I collapse

Album: The Eminem Show

Julia Holter

Feel you

Album: Have you in my wilderness

Driftmachine

Trance 1

Album: Driftmachine plays Marien van Oers

To Rococo Rot

Dahlem

Album: Hotel Morgen

Peaches

Talk to me

Single

Blaer

Years

Album: Yellow

To Rococo Rot

Dahlem

Album: Hotel Morgen

Torres

Three futures

Album: Three futures

To Rococo Rot

Mit dir in der Gegend

Album: Veiculo

To Rococo Rot

Cars

Album: The amateur view

Joan as a Police Woman

I don't mind

Album: Damned devotion

Danial Avery & Allessandro Cortini

Water

Album: Illusion Of Time