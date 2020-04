Playlist Ralf Summer

Freitag, 17. April 2020

RJD2

1976

Album: 1976-Maxi

Inwards

Balloon

Album: Bright Serpent

Fiona Apple

For Her

Album: Fetch The Bolt Cutters

A Tribe Called Quest

Bonita Applebum (Instrumental)

Album: Bonita Applebum (Maxi)

Theodor Shitstorm

Tanz Die Soziale Distanz

Single

The Robocop Kraus

Let´s Stay In Bed

Single

Slut

For The Soul There Is No Hospital (Acid Pauli Remix)

Single

Shabazz Palaces

Bad Bitch Walking feat Stas THEE Boss

Album: The Don Of Diamond Dreams

The Strokes

Ode To The Mets

Album: The New Abnormal

Tamikrest

Tihoussay

Album: Tamotait

Martin Georgi

A1

Album: Untitled

Die Wilde Jagd

Himmelfahrten (Radio Edit)

Album: Haut

Sinkane

K-Town Boogie

Album: Lost Tapes

Laura Marling

Fortune

Album: Song For Our Daughter (Album Der Woche)

The Magnetic Fields

(I want to join a) Biker Gang

Single

Mavi feat. Maassai

Fire Alarm (!) produced by greenss

Video

Sepalot Quartet

News For You

Album: NowNext

Sepalot Quartet

Tocole

Album: NowNext

Sepalot Quartet

Ride In Joy

Album: NowNext

Sepalot Quartet

Feel Her Again

Album: NowNext

James BKS

New Breed ft. Q-Tip, Little Simz & Idris Elba

Single

Jamie xx

Idontknow

Single

Chromatics

Street Lights

Album: Faded Now