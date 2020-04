Playlist Ralf Summer

Freitag, 03. April 2020

Bill Withers

Ain´t No Sunshine

Album: Bill Wither's Greatest Hits

Bill Withers

Who Is He (and what is he to you)?

Album: Bill Wither's Greatest Hits

Nightmares On Wax

Nights Introlude

Album: Smokers Delight

Everything Is Recorded

The Night ft Berwyn, Maria Somerville

Album: Friday Forever

Peel Dream Magazine

Pill

Album: Agitpop Alterna

Akne Kid Joe

Dagmar Wöhrl

Album: Die große Palmöllüge

Yaeji

When I Grow Up

Album: What we drew

Yves Tumor

Gospel For A New Country

Album: Heaven To A Tortured Mind

Thundercat

Dragonball Durag

Album: It Is What It Is

Kassa Overall

Show Me A Prison

Album: I Think I'm Good

*** 20.00h ***

M.RUX

Die polnische Gitarre

Album: Vermonische Melodien

Greentea Peng

Ghost Town

Single

Car Seat Headrest

Martin

Album: Making A Door Less Open

Shabaka And The Ancestors

Go my Heart, Go to Heaven

Album: We Are Sent Here By History

Sorry

More

Album: 925

Four Tet

Baby

Album: Sixteen Oceans

Der Englische Garten

München 70

Album: Bei Tag und Nacht

Zebra Katz

IN IN IN

Album: Less Is Moor

Jay Electronica

Ghost Of Soulja Slim

Album: A Written Tesimony