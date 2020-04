Playlist Ralf Summer

Freitag, 27. März 2020

Elastica: Connection

Album: Elastica

Geffen

Etapp Kyle: Unseen

Album: Nolove EP

Ostgut

Cable Ties: Sandcastles

Album: Far Enough

Merge

Sorry: More

Album: 925

Domino

Leonie Singt: Horizont

Album: Horizont

Gut Feeling

Leonie Singt: Deine Reise

Album: Horizont

Gut Feeling

Leonie Singt: Stummer Fisch

Album: Horizont

Gut Feeling

Leonie Singt: I´ll Be Your Mirror

Album: Horizont

Gut Feeling

Jay Electronica: Universal Soldier

Album: A Written Testimony

Roc Nation / Universal

Ana Tijoux: Antifa Dance

Album: Single

Altafonte Music Distribution

Ahmed Ben Ali: Subhan

Album: Subhan EP

Habibi Funk

Sufjan Stevens & Lowell Brams: Eudaimonia

Album: Aporia

Asthmatic Kitty

Lapsley: My Love Was Like The Rain

Album: Through Water

XL

Knxwledge: Watchwhoukallyourhomie

Album: 1988

Stones Throw

Betterov:Angst

Album: Viertel Vor Irgendwas EP

Betterov Recordings

DOT: Monsters A

Album: Monsters

Anette Recordings

Giuda: Space Walk

Album: E.V.A.

Burger Records

Waxahatchee: Fire

Album: Saint Cloud

Merge

River: Huna Huna

Album: River

Cut Surface