Playlist Achim Bogdahn

Montag, 23. März 2020

AnnenMayKanterei: Diskoteque: Ausgehen

Single

Pa Salieu: Frontline

Single

Waxahatchee: Can´t do much

Album: Saint Cloud

The Big Moon: Barcelona

Album: Walking like we do

Some Sprouts: At Full Capacity

Single

God Colony feat Flohio: The Real

Single

Jay Electronica: Ghost Of Soulja Slim

Album: A Written Testimony

Gil Scott-Heron/Makaya McCraven: New York is killing me

Album: We´re new here

Darcey: Terrace Talks

Demo