Playlist Ralf Summer

Freitag, 20. März 2020

R.E.M.: It´s The End of The World As We Know It

Album: Document

Muning: On My Way To You

Album: Night Young International Vol. 1

Zebra Katz: IN IN IN

Album: Less Is Moor

Moaning: Fall In Love

Album: Uneasy Laughter

Leonie Singt: Stummer Fisch

Album: Horizont

ILL TILL feat. Xberg Dhirty6 Cru: Hände Sauber Schön

Album: Parentill Advisory

Danger Dan: Nudeln und Klopapier

Album: Horizont

Elena Steri: Stay

Single

Golden Bug and The Limiñanas: Variation Sur 3 Bancs

Album: V.A. Velvet Desert Music Vol. 2

Damien Jurado: Birds Tricked Into the Trees

Album: What's New, Tomboy?

Ferge x Fisherman: Backstage

Album: Blinded By The Neon

Tony Allen + Hugh Masekela: Coconut Jam

Album: Rejoice

Billy Nomates: No

Single

Hot Chip: From disco to disco Edit (Whirlpool Productions Cover)

Single

Jay Electronica: Ghost Of Soulja Slim

Album: A Written Testimony

Porridge Radio: Sweet

Album: Every Bad (Album Der Woche)

Der Assistent: Neue Lunge

Single

Four Tet: Baby

Album: Sixteen Oceans

Big Star: The Ballad Of El Good

Album: #1 Record