Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 12. März 2020

Lemon Twigs: The One

Single

4AD

Primal Scream: Autobahn 66 (Alter Ego Remix)

Single

Columbia

The Whitest Boy Alive: Serious

Single

Bubbles

U.S. Girls: IOU

Album: Heavy Light

4AD

Merricks:The Sound of Munich

Album: The Sound of Munich

Sub-Up

Der Englische Garten: Prioritäten

Album: Bei Tag und Nacht

Tapete

Hamilton Leithauser: Isabella

Single

Glassnote

Katie Von Schleicher: Caged Sleep

Single

Full Time Hobby

Polica: Driving

Album: When we stay alive

Memphis Industries

Sonic Boom: Just imagine

Single

Carpark