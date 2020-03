Playlist Noe Noack

Mittwoch, 11. März 2020

Black Lips: Gentlemen

Album: Sign In In A World That’s Falling Apart

Fire Records

Die Sterne: Hey Dealer

Album: Die Sterne

PIAS

Frank Spilker: Wir kämen wieder vor (unplugged)

Album: Exclusiv für Zündfunk

Mit freundlicher Genehmigung des Künstlers

Drama: Forever And A Day

Album: Dance Without Me

Ghostly International

Spice:Tables Turn

Single

SOE-Prod.

U.S. Girls: Yes It Moves, Y Se Mueve

Album: Heavy Light

4AD

Der Englische Garten: München 70

Album: Bei Tag Und Nacht

Tapete Records

CBS 8200: African Reggae

Album: T&M.: Potschka,Hagen,Heil

CBS