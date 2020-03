Playlist Barbara Streidl

Sonntag, 08. März 2020

Sudan Archives: Water

Album: Single

Stones Throw Records o.B. LC: Stones Throw Records

Joss Stone: It's a man's man's man's world (Live)

Album: --

Relentless/Virgin Bestellnummer: o. A. LC: Relentless/ Virgin

Maria Taylor: Miley‘s Song

Album: Maria Taylor

Grand Hotel Van Cleef GhvC152 LC: 12764

Sudan Archives: Did ya know

Album: Athena

Stones Throw Records

C’est Karma: Girls

Album: Single / SST Records

Sylvia Juncosa: Tower of Ashes

Album: Nature

SST Records

Lizzo: Heaven help me

Album: Cuz I love you

Atlantic

Laura Marling: Interlude

Album: Once I was an eagle

Virgin

Cat Power: Ruin

Album: Sun

MATADOR

Cat Power: Woman (feat. Lana del Ray)

Album: Wanderer

DOMINO British

Melissa auf der Maur: The hunt

Album: Out of our minds

SST Records

Sylvia Juncosa: Lick my pussy, Eddie van Halen

Album: Nature

SST Records

