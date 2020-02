Playlist Ralf Summer

Montag, 24. Februar 2020

Pottery: Texas Drums Pt 1

Album: Welcome To Bobby´s Motel

Partisan Records

Tristan Arp: Plexi

Album: Suggested Forms

Human Pitch

Akne Kid Joe: Sarah (Frau, auch in ner Band)

Album: Die Große Palmöllüge

Kidnap Music

Blondie: Island Of Lost Souls

Album: The Hunter

Chrysalis

Algiers: Hour Of Furnaces

Album: There Is No Year

Matador

Algiers: Can The Sub_Bass Speak

Album: Single

Matador

Moses Sumney: Neither Nor

Album: Grae Pt 1 (Album Der Woche im Zündfunk)

Jagjaguwar

Santroti: Alewa (Black and White)

Album: Alewa

Out/here Records

