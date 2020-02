Playlist Ralf Summer

Freitag, 21. Februar 2020

The Strokes: Bad Decisions

Album: Single

RCA / Sony

Best Coast: Different Light

Album: Always Tomorrow

Concord

Moses Sumney: Polly

Album: Grae

Jagjaguwar

The Leonard Simpson Duo: Nobody

Album: LSD

Jakarta

Ebow: K4L

Album: K4L

Problembär

Blond: Intro

Album: Martini Sprite

Betonklunker / OMN Label Services

Blond: Es Könnte Grad Nicht Schöner Sein

Album: Martini Sprite

Betonklunker / OMN Label Services

Blond: Las Vegas Glanour

Album: Martini Sprite

Betonklunker / OMN Label Services

Tribez.: Prog (Instrumental)

Album: Paragon EP

Beat Art Department

Tribez.: Prog

Album: Paragon EP

Beat Art Department

Amanda Palmer & Friends: Beds Are Burning

Album: Forty Five Degrees: Bushfire Charity Flash Record

Bandcamp./amandapalmer.net

The Faint: Worked Up So Sexual

Album: Blank-Wave Arcade

Saddle Creek

Sabres Of Paradise: Smokebelch II (Entry)

Album: Smokebelch (Maxi)

Intercord

Automatic: Mind Your Own Business

Album: Calling It / Mind Your Own Business – Single

Stones Throw

Waxahatchee: Lilacs

Album: Saint Cloud

Merge Records

Brazada: El Mexicano

Album: V.A. Movements 10

Tramp Records

Grimes: 4 AEM

Album: Miss Anthropocene

4AD

Primal Scream: Higher Than The Sun

Album: Screamadelica

Creation

Two Lone Swordsmen: Gay Spunk

Album: A Bag Of Blue Sparks

Warp

The Aztec Mystic A.K.A. DJ Rolando:Jaguar

Album: Knights Of The Jaguar EP

Underground Resistance

Douglas Dare: Silly Games

Album: Milkteeth

Erased Tapes

King Krule: Theme For The Cross

Album: Man Alive!

XL