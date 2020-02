Playlist Ralf Summer

Freitag, 31. Januar 2020

Gorillaz: Momentary Bliss (ft slowthai and Slaves)

Album: Single

Parlophone

Automat: Easy Riding

Album: Modul

Compost

Destroyer: It Just Doesn´t Happen

Album: Have Me Wer

Merge

Automat: Easy Riding

Album: Modul

Compost

Frances Quinlan: Rare Thing

Album: Likewise

Saddle Creek

Mannequin Pussy: Clams

Album: Patience

Epitaph

Mannequin Pussy: High Horse (Zündfunk Unplugged 31.1.20)

Album: Patience

Epitaph

Automat: Easy Riding

Album: Modul

Compost

Dan Deacon: Sat By A Tree

Album: Mystic Familiar

Domino

Automat: Easy Riding

Album: Modul

Compost

Okay Kaya: Insert Generic Name

Album: Watching This Liquid Pour Itself

Jagjaguwar

The Professionals: Buggin

Album: The Professionals

Madlib Invazion

Automat: Easy Riding ft Tikiman

Album: Modul

Compost

Nadine Shah: Evil

Album: Holiday Destination

1965 Records

Asian Dub Foundation: Can´t Pay Won´t Pay

Album: Single

-

Michael Kiwanuka: You Ain´t The Problem

Album: Kiwanuka

Polydor / Universal

TSHA: Me You

Album: Single

Ninja Tune

Girl Ray: Go To The Top

Album: Girl

Moshi Moshi

EDMX: Unity

Album: World Phaser

Queen Nanny Records