Playlist Ann-Kathrin Mittelstraß

Dienstag, 28. Januar 2020

Doja Cat: Boss Bitch

Album: Birds of Prey: The Album (Soundtrack)

Atlantic

DJ Hell: Mit Dir

Album: Zukunftsmusik(Bett / Instrumental)

International Dee Jay Gigolo Records

Okay Kaya: Asexual Wellbeing

Album: Watch this liquid pour itself

Jagjaguwar

Mint Mind: Alcoholicity

Album: Thougthsicles

The Upper Room

Papst: Ibuprofen

Album: Single

Ketchup Tracks

Pet Shop Boys: I Don’t Wanna

Album: Hotspot

x2 /Kobalt Label Service

Pet Shop Boys: Being Boring

Album: Behaviour

Parlophone

NNAMDÏ: Wasted

Album: Single

Sooper Records

D’Angelo: Untitled (How does it feel)

Album: Voodoo

EMI /Universal

Sofia Kourtesis: Sarita Colonia

Album: Sarita Colonia EP

Studio Barnhus

La Roux: Automatic Driver

Album: Single

Supercolour Records