Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 23. Januar 2020

Aeronauten:Weltmeister

Album: Honolulu

L’Age d’Or

Die Zukunft: Drogen nehmen und rumfahren

Album: Sisters and Brothers

Trikont

Eminem: Yah Yah

Album: Music to be murdered by

Interscope

Bombay Bicycle Club: Is it real

Album: Everyything else has gone wrong

Island

Okay Kaya: Overstimulated

Album: Watch the Liquor pour itself

Jagjaguwar

Kinderzimmer Productions: Lecker bleiben

Album: Todesverachtung to go

Grönland

Twotee X Xay: Harajuku Drip

Single

CTC

Black Lips: Hooker Jon

Album: In a World that’s falling apart

Fire

Haden Triplets: Wildwood Flower

Album: The Family Songbook

Trimeter