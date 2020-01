Playlist Noe Noack

Mittwoch, 22. Januar 2020

J. Mascis: Don’t Do Me Like That

Album: Single

Sub Pop

T’Jean feat. Chronic Law: Energy

Album: Testimony E.P.

Izrael Records

Coma: A-Train

Album: Voyage Voyage

City Slang

ATOS: Roses

Album: A Taste Of Struggle

Deep Medi

Kinderzimmer Productions: Attacke

Album: Todesverachtung To Go

Grönland Records

Wire: Cactused

Album: Mind Hive

Pink Flag

Can: I Want More

Album: Flow Motion

Harvest