Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 12. Dezember 2019

Digitalism: DISC_404

Album: JPEG

Magnetism

Algiers: Void

Single

Matador

Dives: Tomorrow

Album: Teenage Days Are Over

Siluh

Dives: Waiting

Album: Teenage Days Are Over

Unplugged live im BR-Studio

Starcrawler: Hollywood Ending

Album: Devour You

Rough Trade

Kliffs: Outside Of Cool V2

Album: Temporary Cures

K&F

Fehler Kuti: Anker

Album: Schland Is The Place For Me

Alien Transistor

Leonard Cohen: Thanks For The Dance

Album: Thanks For The Dance

Columbia