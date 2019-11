Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 28. November 2019

Pumarosa: I can change

Album: Devastation

Fiction

PJ Harvey: In the dark Placea

Album: Let England shake

Island

Steely Dan: Black Friday

Album: Katy lied

ABC

Franz Josef Degenhardt: Befragung eines Kriesdienstverweigerers

Album: Durch die Jahre

Polydor

Dominique Fils-Aimé: There’s probably Fire

Album: Stay tuned

Ensoul

FKA Twigs: Thosand Eyes

Album: Magdalene

Young Turks

Roosmarijn: Blinded by the Night

Album: Inside Out EP

What we call

Desert Sessions: Crucifire

Album: Vol.12

Matador

SebastiAn: Run for me

Album: Thirst

Ed Banger