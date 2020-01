Playlist Roderich Fabian

Freitag, 03. Januar 2020

Nico: Prelude

Album: The Marble Index

Elektra

Nico: Laws of Dawn

Nico: No One is there

Nico: Ari’s Song

Nico: Facing the Wind

Nico: Julius Cesar(Memento Hodié)

Nico: Frozen Warnungs

Nico: Evening of Light

