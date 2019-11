Playlist Roderich Fabian

Donnerstag, 21. November 2019

Francis Lung: Unneccesary Love

Album: A Dream Is You

Memphis Industries

SHHE: Emma

Album: SHHE

One Little Indian

Cutthroat Brothers: Wrong

Album: Taste For Evil

Hound Gawd!

Sufjan Stevens: John My Beloved

Album: Carrie & Lowell

Asthmatic Kitty

Bonnie `Prince` Billy: New Memory Box

Album: I Made A Place

Domino

Anna Meredith: Killjoy

Album: FIBS

Moshi Moshi

Afrob:Minus

Album: Abschied von gestern

Buback

Half Moon Run: Then again

Album: A Blemish In The Great Light

Glassnote

Milky Chance feat. Ladysmith Black Mambazo: Eden’s House

Album: Mind The Moon

BMG