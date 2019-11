Playlist Michael Bartle

Dienstag, 26. März 2019

Lizzo: Boys

Album: Cuz I love you

Atlantic/Nice

Sault: Up all night

Album: 5

Forever Living Originals

Chromatics: Kill for Love

Album: Kill For Love

Italians Do It Better

Dave: Hangman

Album: Single

Neighborhood Rec.

Trettmann feat Gzuz: Du Weißt

Album: Single

BMG/Soul Force

Big Thief: Not

Album: Two Hands

4AD