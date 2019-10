Playlist Ralf Summer

Freitag, 25. Oktober 2019

LCD Soundsystem: Yeah

Album: Yeah Maxi

DFA

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Desert Sessions Artists: If You Run

Album: V.A. Desert Sessions Vol 11 & 12

Matador

Queens Of The Stone Age: Feel Good Hit Of The Summer

Album: Rated R

Interscope

Desert Sessions Artists: Something You Can´t See

Album: V.A. Desert Sessions Vol 11 & 12

Matador

Desert Sessions Artists: Noses In Roses Forever

Album: V.A. Desert Sessions Vol 11 & 12

Matador

The Düsseldorf Düsterboys: Messwein

Album: Nenn Mich Musik

Staatsakt

The Düsseldorf Düsterboys: Oh Mama

Album: Nenn Mich Musik

Staatsakt

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Simon Joyner: Yellow Jacket Blues

Album: Pocket Moon

BB Island

Mira Mann: Telefon

Album: Ich Mag Das EP

Problembär

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Teebs: Universe ft Daydream Masi

Album: Annica

Brainfeeder

Kanye West: Every Hour

Album: Jesus Is Lord

Def Jam Recordings

Kanye West: Selah

Album: Jesus Is Lord

Def Jam Recordings

Call Super & Parris: Majenta

Album: CanUFeelTheSunOnYrBack

CanUFeelTheSunOnYrBack

Rocko Schamoni: Als hätte es uns nie gegeben

Album: Musik Für Jugendliche

Tapete

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Shana Cleveland: Face Of The Sun

Album: Night Of The Worm Moon

Hardly Art

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Fink: We Watch The Stars

Album: Bloom Innocent

R´COUP´D

Call Super: Arpo Sunk

Album: Arpo

Houndstooth

Matt Berninger & Phoebe Bridgers: Walking On A String

Album: Single

Dead Oceans