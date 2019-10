Playlist Noe Noack

Mittwoch, 23. Oktober 2019

Wives: Waving Past Nirvana

Album: So Removed

City Slang

Vagabon: Water Me Down

Album: Vagabon

Nonesuch

Busy Signal: Gott o Tell You

Album: Parts Of The Puzzle

VP Records

Die Realität: Nur die Realität

Album: Bubblegum Noir

Trikont

Clipping: Blood Of The Fang

Album: There Existed An Addition To Blood

Sub Pop

Big Thief: Not

Album: Two Hands

4AD

Isolation Berlin: Kicks

Album: Vergifte Dich

Staatsakt

Burial: Claustro

Single

Hyperdub