Playlist Ralf Summer

Freitag, 04. Oktober 2019

Meerkat Meerkat: Eleganz

Album: Single

Big Boom Records

Wilco: Love Is Everywhere

Album: Ode To Joy

Dbpm Records

LBL: Next Step

Album: Day-Old Memories EP

Keller Flavour

LBL: Going On

Album: Day-Old Memories EP

Keller Flavour

LBL: Next Step

Album: Day-Old Memories EP

Keller Flavour

Nick Cave & The Bad Seeds: Leviathan

Album: Ghosteen

Ghosteen / AWAL

LBL: Next Step

Album: Day-Old Memories EP

Keller Flavour

Chromatics: On The Wall

Album: Closer To Grey

Italians Do It Better

Meerkat Meerkat: Eleganz

Album: Single

Big Boom Records

Meerkat Meerkat: Blackness feat Chef KPE

Album: Soundcloud

Soundcloud.com/meerkatmeerkat

Meerkat Meerkat: Galaxy feat Chef KPE

Album: Soundcloud

Soundcloud.com/meerkatmeerkat

LBL: Next Step

Album: Day-Old Memories EP

Keller Flavour

Nouvelle Vague: Girl You Want

Album: Curiosities

Kwaidan

PJ Harvey: Sheela-Na-Gig

Album: Dry

Too Pure

Afriqua: Turner

Album: Colered

R&S

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Wives: Waving Post Nirvana

Album: So Removed

CitySlang

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Danny Brown: Best Life

Album: Uknowwhatimsayin?

Warp

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Gang Starr: Family & Loyality ft J. Cole

Album: Single

Gang Starr Enterprises

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Moon Duo: Eternal Shore

Album: Stars Are The Light (Album Der Woche)

Sacred Bones

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Tenesha The Wordsmith: Why White Folks Can´t Call Me Nigga

Album: Peacocks & Other Savage Beasts

On The Corner

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Angel Olsen: Lark

Album: All Mirrors

Jagjaguwar

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Stefanie Schrank: Fabrik

Album: Unter der Haut eine überhitzte Zigarettenfabrik

Staatsakt

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Sampa The Great: Freedom

Album: The Return

Ninja Tune

Otto: Auto-Disco

Album: Over The Top Orchester

Bureau B

Sault: Up All Night

Album: 5

Forever Living Originals

Shari Vari: Dance Alone

Album: NOW

Malka Tuti