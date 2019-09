Playlist Ralf Summer

Freitag, 30. August 2019

Phil Collins: In The Air Tonight

Album: Face Value

Atlantic / Warner

Rapsody: Cleo

Album: Eve

Jamla Records

Whitney: Giving It Up

Album: Forever Turned Around

Secretly Canadian

Plastikman: Exhale

Album: EX (Recorded Live At The Guggenheim, NYC)

Mute

F.U.S.E.: Dimension Intrusion

Album: Dimension Intrusion

Warp

Plastikman: Exhale

Album: EX (Recorded Live At The Guggenheim, NYC)

Mute

!!! (Chk Chk Chk): Couldn´t Have Known

Album: Wallop

Warp

Ezra Furman: I Wanna Be Your Girlfriend

Album: Twelve Nudes

Bella Union

Ilgen-Nur: In My Head

Album: Power Nap

Power Nap Records /Staatsakt

Common: My Fancy Free Future Love feat. Jill Scott, Samora Pinderhughes

Album: Let Love

Lomo Vista LVR00706 / Concord Records / Universal

Mira Mann: Schau Mir In Die Augen

Album: Ich Mag Das EP

Problembär

H: Am Zug

Album: H

Echokammer

Thee Oh Sees: I Come From The Mountain

Album: Floating Coffin

Castle Face

Sudan Archives: Confessions

Album:

Stones Throw

Reverend Beat-Man: Jesus Christ Twist

Album: Surreal Folk Blues Gospel Trash Vol 1

Voodoo Rhythm

Flipper: Sex Bomb

Album: Album Generic Flipper

Subterranean Records

Hailu Mergia: Sewnetuwa

Album: Hailu Mergia & His Classical Instrument: Shemonmuanaye

Awesome Tapes From Africa

Tool: Fear Inoculum

Album: Fear Inoculum

RCA / Sony

Drangsal: Love Me Or Leave Me Alone

Album: Harieschaim

Caroline

Drangsal: 1000 Und 1 Nacht

Album: Single

Caroline

Salami Rose Joe Louis: Cumulous Potion (For the Clouds to Sing)

Album: Zdenka 2080

Brainfeeder

Die Sauna: Gib Dir Nicht Die Schuld

Album: So Schön War Es Noch Nie

Buback

Velvet Negroni: Kut Kobain

Album: Neon Brown

4AD