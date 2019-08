Playlist Noe Noack

Montag, 26. August 2019

Ty Segall: Taste

Album: First Taste

Drag City

Shannon Lay: August

Album: August

Sub Pop

Sparkling: We Don’t Want It

Album: I Want to See Everything

Vitamin A

Die Liga Der Gewöhnlichen Gentlemen: Ein Leben in Rot, mit purpurnen Blitzen

Album: Fuck Dance,Let’s Art

Tapete Records

Gregory Isaacs: Set The Captives Free

Album: Mr. Isaacs

North Parade / DEB-Records

Adam Green: Cheating On A Stranger

Album: Engine Of Paradise

Century Records

Ramones: The KKK Took My Baby Away

Album: Pleasent Dreams

Sire /WEA Int.

Lizzo: Cuz I Love You

Album: Cuz I Love You

Atlantic, Nice Life

Jetzt!: Wir sind Wolken, sind Momente

Album: Wie es war

Tapete Records

Jay Som: Tenderness

Album: Anak Ko

Polyvinyl Records