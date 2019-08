Playlist Achim Bogdahn

Montag, 19. August 2019

Chalii 2Na & Krafty Kuts: Superhero Kit

Album: Adventures Of A Reluctant Superhero

Manphibian Rec.

Chalii 2Na & Krafty Kuts: Heartbroken

Album: Adventures Of A Reluctant Superhero

Manphibian Rec.

The Bland: Stop for me, baby

Single

Backseat /Believe

Meerkat Meerkat: Eleganz

Single

Big Boom Rec.

Thees Uhlmann: Fünf Jahre nicht gesungen

Single

Grand Hotel Van Cleef

Sleater Kinney: Love

Album: The Center won´t hold

Mom + Pop

Big Thief: Not

Single

Saddle Creek

Ihre Kinder: Straße ohne Ziel

Album: Leere Hände

Kuckuck

The Murder Capital: Don´t cling to life

Album: When I have fears

Human Sessions

Wanda: Nach Hause gehen

Single

Wandamusik OG/Vertigo