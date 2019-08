Playlist Achim Bogdahn

Montag, 12. August 2019

I Profumi Di Capri: Numero Uno Cologne Advertisement

Album: Quentin Tarantino´s Once Upon A Time In Holllywood Original Motion Pictures Soundtrack

Driver Productions/Columbia

Los Bravos: Bring a little lovin

Album: Quentin Tarantino´s Once Upon A Time In Holllywood Original Motion Pictures Soundtrack

Driver Productions/Columbia

Four Tet: Teenage Birdsong

Album: (Single)

Text Rec.

Rapsody feat. GZA & D´Angelo: Ibtihaj

Album: (Single)

Jamla/Roc Nation

Sondermarke: Unlösbar

Album: Punkt und Kontra

Lala Schallplatten

Hania Rani: Eden

Album: Esja

Gondwana

Purple Mountains: Thet´s the way I feel

Album: Purple Mountains

Drag City

The New Pornographers: Falling down the stairs of your smile

Album: (Single)

New P´s/Concord

Forest Drive West: Other

Album: Blue 05 EP

Whities Digital

HAIM: Summer Girl

Album: (Single)

Universal

Von Wegen Lisbeth: Lieferandomann

Album: Sweetlilly93 @ hotmail.com

Columbia

Chance The Rapper feat. Death Cab For Cutie: Do you remember

Album: The Big Day

Chance The Rapper

Tony Molina: Not The Way To Be

Album: Songs From San Mateo County

Smoking Room SR-030 LC: Smoking Room

Swain: But Then What?

Album: Negative Space

End Hits Records