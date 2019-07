Playlist Achim Bogdahn

Montag, 29. Juli 2019

Young Guv: Patterns prevail

Album: GUV I

Run For Cover Rec.

Lower Dens: Young Republicans

Single

Ribbon/Domino

Sophie Hunger: Tricks

Live@Heimatsound-Festival

Live@Heimatsound-Festival

Florist: Moon Begins

Album: Emily Alone

Double Double Whammy

Spoon: The Underdog

Album: Everything Hits At Once

Matador/Beggars/Indigo

Quango: Time Slip

Album: Home

Quango Rec

Kali Malone: Sacrificial Code I

Album: Sacrificial Code

IDEAL Recordings

YBN Cordae: Broke as fuck

Album: The Lost Boy

International

Dizzy: Twist

Album: Twist EP

Caroline/Communion

Young Guv: Every Flower I see

Album: GUV I

Run For Cover Rec.