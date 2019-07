Playlist Noe Noack

Mittwoch, 17. Juli 2019

Plague Vendor: New Comedown

Album: By Night

Epitaph

Catnapp: Down In The Basement

Album: Break

MONKEYTOWN

Mannequin Pussy: Patience

Album: Patience

Epitaph

Shy FX feat. Jvck James&Chronixx: Bye Bye Bye

Album: Raggamuffin Soundtape

Cult.ure

Khruangbin: A La Sala

Album: Hasta El Cielo

Dead Oceans

Gauche: Pay Day

Album: A People’s History Of Gauche

Merge Records

The Raconteurs: Help Me Stranger

Album: Help Us Stranger

Third Man Records

Frittenbude: Die Dunkelheit Darf Niemals Siegen

Album: Rote Sonne

Audiolith

Black Sabbath: Sweat Leaf

Album: Master Of Reality

Vertigo