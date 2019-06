Playlist Ralf Summer

Freitag, 07. Juni 2019

Fat White Family: Feet

Album: Serfs Up

Domino

TTY: Night Time

Album: Cry, but go

Young Turks

Crumb: Fall Down

Album: Jinx

Crumb Records

Dr. John: I Walk On Guilded Splinters

Album: Gris-Gris

Atco

Dr. John: Big Chief

Album: Dr. John´s Gumbo

Atlantic

Whitney: Giving It Up

Album: Forever Turned Around

Secretly Canadian

Robag Wruhme: Nata Alma ft Sidsel Endresen & Bugge Wesseltoft ( You Might Say )

Album: Venq Tolep

Pampa

Daphni: Sizzling

Album: Sizzling EP

Jialong

Plaid: Dancers

Album: Polymer

Warp

Andreas Spechtl: The Seperate

Album: Strategies

Bureau B

Angela Aux: Wanna Be A Woman

Album: In Love With The Demons

Trikont

Jamila Woods: Basquiat

Album: Legacy! Legacy!

Jagjaguwar

Miley Cyrus: Catttude ft RuPaul

Album: She Is Coming EP

RCA / Sony

Sufjan Stevens: Love Yourself

Album: Love Yourself

Asthmatic Kitty

Fatoni: Alles Zieht Vorbei ft Dirk Von Lowtzow

Album: Andorra

Urban / Universal

Vampire Weekend: Sympathy

Album: Father of the Bride

Sony / Columbia

Damon Locks & Black Momunent Enselmble: The Colors That You Bring

Album: Where Future Unfolds

International Anthem

Tank & The Bangas: Ants

Album: Green Balloon

Verve Forecast / Universal

Slowthai: Nothing Great About Britain

Album: Nothing Great About Britain

Universal

Weval: The Weight (Lake Turner Mix)

Album: The Weight (Remix)

Kompakt