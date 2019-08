Playlist Alexandra Distler

Sonntag, 25. August 2019

Kamasi Washington: My Family

Album: Heaven And Earth

Young Turks Recordings

Kamasi Washington: Street Fighter Mas

Album: Heaven And Earth

Young Turks Recordings

Gil Scott-Heron: Me and the devil

Album: True blood - Music from the HBO original series, Vol. 3

Sony Classical

Daryl Davis: Y2K Boogie

Album: American Roots

Armadillo Music Ltd.

Lauryn Hill: Black Rage

Album: -

https://www.youtube.com/watch?v=l_sdubWaY5o

Gregory Porter: Liquid Spirit

Album: The tropical sessions #1

Polystar

Noname: Blaxploitation

Album: Room 25

Noname