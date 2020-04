Eunique und mehr 22 schwarze Acts, die 2019 das Deutschrap-Game übernehmen

Es mag strange klingen: aber Schwarzsein und Deutschrap ist tatsächlich lange Zeit ein großes Problem gewesen. Und viele der Probleme sind auch im Jahr 2019 noch da. Erst vor kurzem fühlte sich das Kölner Rap-Duo Peti Free genötigt, Fler mit einem Musikvideo zu dissen, weil in einer Instagram-Story einer seiner Kumpels das N-Wort benutzt hat, eine pseudo-afrikanische Sprache spricht und sich über Schwarze lustig macht. Anti-schwarzer Rassismus im Deutschrap: Passiert immer wieder, leider.

Der Mühlheimer Manuellsen erzählt davon, dass ein deutsch-türkischer Manager eines Major-Label sein Album nicht rausbringen wollte, da es für Schwarze in Deutschland keinen Markt gäbe. Solche Vorwürfe bestätigt auch der schwarze Musikvideo-Produzent Michael Jackson, eigenen Angaben zufolge hat er mit deutschen Labels ähnliche Erfahrungen gemacht. Auch der kongolesische Deutschrapper Mortel bedauert in einem Interview mit HipHop.de, dass ihnm lange „keine Chance gegeben“ worden sei. Der Produzent Ghanaian Stallion aus dem Super-Kollektiv BSMG erklärt das so:

"Hier wird diese schwarze Kultur zwar von vielen Nicht-Schwarzen praktiziert, aber nicht so richtig gelebt. In den USA, Frankreich oder England sind viele Kids mit Eltern aufgewachsen, die Motown-Soul oder Blues gehört haben. Das ist eine ganz andere Sozialisierung. Mittlerweile kommen immer mehr afrikanisch-stämmige Rapper hoch, aber die größte (sichtbare) Minderheit sind in Deutschland immer noch arabisch- oder türkischstämmige Kids. Klar, dass dann eher Rapper wie Bushido für viele der Kids eine Identifikationsfläche bieten." Alan 'Ghanian Stallion' Mensah, Produzent und Mitglied von BSMG

Aber im Jahr 2019 entscheiden nicht mehr nur die alten Plattenfirmen über Erfolg und Misserfolg. Die sozialen Medien sorgen für Hör- und Sichtbarkeit – eine neue Generation schwarzer Deutschrap-Acts ist unüberhörbar da. Gerade, weil der Black History Monat zu Ende gegangen ist, müssen wir nachlegen. Zeit also, Euch die Besten schwarzen Deutschrap-Acts vorzustellen. In dieser Liste habe ich nur neuere KünsterInnen aufgenommen, Samy Deluxe, Manuellsen, Afrob oder Torch kennt ihr eh schon, mit ihnen ist weiterhin zu rechnen.

1. LUCIANO

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. LUCIANO - BALLIN

Sein Sound: Er mixt karibische Töne mit Instrumenten seiner väterlichen Heimat Mosambik.

Er startet durch weil: seine Hooks einfach verdammt eingängig sind und sich wie ein Virus in unsere Gehirne fräsen werden. Bei ihm läuft’s ohnehin… ein halbes Dutzend Top-Ten-Hits hat er schon

2. REEZY

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. reezy - PMW (prod. by Jimmy Torrio & reezy)

Sein Sound: Er ist sowas wie der König des deutschen Afro-Clouds. In seinen fluffig-leichten Songs geht es ums High-Sein, um den Genuss des Lebens.

Er startet durch weil: derzeit kaum einer so kreative, psychedelische Videos und Songs rausballert wie er.

3. PREACH

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Preach - Shit

Ihr Sound: Künstlerischer Underground-Rap mit viel Body Positivity und sex-positivem Feminismus. Erinnert an Khia und Cupcakke.

Sie startet durch weil: deutscher Pop noch immer viel zu prüde ist und es eindeutig mehr Vagina-Power braucht.

4. ACE TEE

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Ace Tee - Jumpa feat. Kwam.E (Sneak Peek)

Ihr Sound ist eine verführerische Mischung aus R&B und Hip-Hop, der mit seiner 90er Jahre Retro-Ästhetik weltweit viral gegangen ist. Ace Tee wird jetzt schon mit TLC zu ihren besten Zeiten verglichen.

Sie startet durch weil: sie nicht mehr aufzuhalten ist. Neben ihrer Rap-Karriere ist sie mittlerweile auch eine Mode-Ikone mit großen Kampagnen. Gerade ist sie mit Cro auf deutschlandweiter Stadion-Tour unterwegs.

5. MICEL O

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Micel O - Meine Rihanna (Offizielles Musik Video)

Sein Sound...ist classy. Es geht oft um elegante Rendezvous mit den schönsten Damen.

Er startet durch weil: sein Track "Meine Rihanna" im Netz bereits ein millionenschwerer Achtungs-Erfolg war und Manuellsen ihn in diesem Jahr mit einem Kollabo-Album endgültig gekrönt hat.

6. LOKO BEN

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Loko Ben - "Heute oder Morgen" prod. by Mikky Juic

Sein Sound: Der schwarze Tunesier erinnert in seinen Songs sehr an Kurdo, benutzt in seinen Texten viele arabische Wendungen und kommt wahnsinnig aggressiv und hypermaskulin daher.

Er startet durch weil: weil seine Tracks schlicht Bretter sind.

7. AK RICHI

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. ak.richi - palaber

Ihr Sound: gehört Jesus dem Allmächtigen. In ihren Songs zitiert sie unter anderem Bibelverse auf Rap-Beats.

Sie startet durch weil: es mit Gott an ihrer Seite ja absolut klappen muss!

8. OTW

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. KAMA X OTW - Dominante Gene [Official HD Video] prod. von Nisbeatz

Sein Sound: Brachial, Aggressiv, und absolut unapologetisch. OTW verbreitet über seine hypnotischen Beats Black Power. Teilweise auch auf Lingala.

Er startet durch weil: Deutschrap definitiv auch einen radikaleren Black Power-Rapper vertragen kann.

9. NEGROW

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Negrow - XSTNZ (prod. ChavalBeats)

Ihr Sound: amerikanisch-inspirierter Oldschool-Rap gemischt mit modernen Tropical Sounds und einer rauchig-angenehmen Stimme.

Sie starten durch: weil Negrow auch ein absoluter Style-Guru ist.

10. T-SER

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. T-Ser - REALER prod. by Jerry Divmond | 16BARS.TV PREMIERE

Sein Sound: In fast jedem seiner Song steckt eine Message. Es geht um Polizeigewalt oder strukturelle Diskriminierung von Afro-Österreicher*innen.

Er startet durch: weil Wiener Rap schon lange eine neue Stimme und einen neuen King braucht.

11. EUNIQUE

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Eunique ► WER IST SO NICE ◄ prod. by Michael Jackson, comp. by Jimmy Torrio, Brasco & Drupes

Ihr Sound: Manchmal vollgetränkt in Auto-Tune, aber immer voll mit Talent und krassen Skills.

Sie startet durch: weil: sie es ohnehin schon getan hat. Hauptrolle in der Serie „4 Blocks“, Deals mit Vogue und Nike, eine Reality-Show und ein Top- Ten-Album... Was kann man mehr wollen?

12. ROLA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Rola - Blender

Ihr Sound: und ihr Look erinnern an Brandy, Monica oder Aaliyah – drei US-amerikanische R&B-Sängerinnen der 90er. Sie rappt eigentlich nicht, aber hat genug Rapper auf ihrer Platte um hier als Rap-Act durchzugehen.

Sie startet durch weil: deutscher R&B endlich funktionieren muss.

13. PETI FREE

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Peti Free - XEEE (prod.Tuxho Beatz)

Ihr Sound: Das rheinische Duo gibt sich laut, rhythmisch, und vor allem hart. Die beiden Brüder arbeiten mit Gunshots, mit treibenden Beats.

Sie starten durch weil: sie den krassen Spagat zwischen aggressiven Straßenrap und wirklich progressiv-politischen gesellschaftskritischen Songs hinbekommen (zB mit dem Song „Afro & Deutsch)

14. MORTEL

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mortel feat. Azad & Nimo - PGS [prod. by BrokeBoys]

Sein Sound: ist durch Mortels tiefe und markante Stimme geprägt und seinen düsteren Beats. Nicht ohne Grund heißt sein Name auf Deutsch „tödlich“.

Er startet durch weil: er es sogar geschafft hat, dass Sido UND Fler gleichzeitig auf einem seiner Songs performten, obwohl die beiden mitten in einem Beef steckten. Mit diesen diplomatischen Skills und so großen Schwergewichts-Rückenwind ist das unvermeidbar.

15. LEILA AKINYI

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Leila [Akinyi] - ALIEN - Official Video

Ihr Sound: ist eine psychedelische Mischung aus melodischen Einwürfen und harten Stakkato-Raps.

Sie startet durch weil: ihr Song „AfroSpartana“ damals offenbar einen Nerv traf und im selben Jahr weitere bekannte Songs von Kollegen wie zum Beispiel Ah Nice eine ähnliche Message verbreiten sollten.

16. MALSHA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Malsha - Gewinn (Prod. Pilgrim) | Official Video

Ihr Sound: ist trappig, aufmüpfig. Malshas Musik präsentiert sich selbstbewusst und majestätisch

Sie startet durch weil: ihr Bass so hart knallt, dass man ihm verfällt

17. SUGAR MMFK

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Sugar MMFK - Trikot von Paris (prod. by Penacho) [4K VIDEO]

Sein Sound: ist schlicht genial. Die Beats, die Stimme, die Gunshots. Jeder Song sitzt einfach. Und er erinnert an die französische Rap-Legende Kaaris.

Er startet durch weil: er eine vielversprechend klingende Kollaboration seines Labels Bantu Nation mit der Plattenfirma Universal an Land gezogen hat.

18. NURA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Nura & Remoe - SOS (Produced by Krutsch) Official Video

Ihr Sound: ist hedonistisch, sexuell & super eingängig.

Sie startet durch weil: sie die 1Live-Krone für die Beste Künstlerin National gewonnen hat, need I say more?

19. MASHANDA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Mashanda - Mit Dir

Ihr Sound: zeichnet sich durch ihre Ausnahme-Stimme aus. Mashanda kann wirklich alles singen und es klingt himmlisch.

Sie startet durch weil: weil sie die wohl beste Newcomer-Sängerin ist, die Deutschlands urbane Musik zu bieten hat.

20. LISA MAHAYLA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Lisa Mahayla - Verlorene Tochter offizielles [ Musik Video ]

Ihr Sound: ist trippy und philosophisch. In ihrem ersten und bisher einzigen Song spricht sie über eine junge Frau, die aus dem Kiffen nicht mehr rauskommt.

Sie startet durch weil: ein bisschen Moral dem Rap durchaus auch gut zu Gesicht stehen würde.

21. MUSA

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Musa - Gott sei dank (prod. by Ghanaian Stallion)

Sein Sound: kritisiert die mangelnde Aufarbeitung des Kolonialismus und seziert messerscharf institutionellen Rassismus in unserer Gesellschaft. Manchmal sind seine Songs aber auch sorglos und einfach Fun.

Er startet durch weil: weil er als Teil von BSMG mit dem Album „Platz An Der Sonne“ ohnehin schon einen Rap-Meilenstein gelegt hat. Sein Debüt-Album kann da nur wichtig werden.

22. CAMUFINGO

YouTube-Vorschau - es werden keine Daten von YouTube geladen. Camufingo - Heimkehr feat. Leila Akinyi, Adi Amati, Melvi, Domingas (prod. von Camufingo)

Sein Sound: ist wie minutiös-virtuose Doktorarbeit, die sich mit dem Aufdröseln bikultureller afrikanisch-europäischer Identitäten befasst. Und das in Musikform!

Er startet durch weil: Nun ja, ehrlich gesagt ist seine Musik wahrscheinlich zu deep, als dass sich der große Mainstream-Durchbruch einstellen wird. Aber genau das macht seine Musik so hörenswert.