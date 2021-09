Rentenbetrug aufgedeckt: Frankens größtes Schlitzohr

Den König genarrt

Zwei Jahre später muss Günter Lipp jedoch kleinlaut eingestehen: "Dieser Joseph Brunner hat mich reingelegt, so wie er damals selbst den König mit seiner Geschichte narrte." Von Max I. kassierte Brunner als ältester Untertan in dessen Königreich 109 Gulden jährlich. Damit konnte der Wollenspinner gut leben.

Falscher Taufschein ausgestellt

Ortsansicht von Altenstein

Und so wurde aus einem 88-Jährigen ein knapp 121-Jähriger: Ein Pfarrer stellte ihm den Taufschein eines 33 Jahre vor ihm geborenen Joseph Brunner aus. Der Mann zeigte den Taufschein dann vermutlich in seinem Heimatort Altenstein her und hatte plötzlich schwarz auf weiß ein unglaubliches Alter.