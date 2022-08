Wie das Mädchen Mirjam Himmelskönigin wurde Glossar

Brecht, Bertolt (1898–1956)

In Augsburg bei München geborener deutscher Schriftsteller. 1918 Lazarettsoldat im 1. Weltkrieg. 1922 erste Veröffentlichungen und Aufführungen, in denen sein Interesse an Kommunismus erkennbar wird, ab 1924 Dramaturg im Deutschen Theater in Berlin. Er sympathisiert mit kommunistischen Ideen, wird aber kein Mitglied der kommunistischen Partei. 1933 emigriert Brecht mit seiner Familie aus Nazideutschland ins dänische Exil und widmet sich antifaschistischen Werken. 1935 erkennen ihm die Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft ab. 1940 geht er ins Exil nach Finnland, 1941 wird sein Werk "Mutter Courage und ihre Kinder" in der Schweiz uraufgeführt, er selbst zieht nach USA. Nachdem er 1947 vor das "Komitee für unamerikanische Tätigkeiten" treten soll, zieht er in die Schweiz, 1949 dann in die DDR. Am 14. August 1956 stirbt der engagierte Schriftsteller an einem Herzinfarkt. Er ist besonders bekannt für die Entwicklung des Epischen Theaters.