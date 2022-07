Download-Service Einsatz im Unterricht

Das Christentum hat gerade Bayern geprägt wie keine andere religiöse oder geistige Bewegung. Das bezeugen auch Redensarten wie zum Beispiel "Die Kirche im Dorf lassen", wodurch ausgedrückt wird, etwas im normalen, gewohnten Rahmen zu belassen. In jeder "Kirche im Dorf" findet sich mindestens eine Abbildung des gekreuzigten Jesus. Der Glaube an den Gekreuzigten geht bis in die Zeit der Urkirche zurück, als die Christen noch verfolgt wurden und sich mit Geheimzeichen gegenseitig zu erkennen geben mussten. Ein solches Geheimzeichen ist der Fisch. "Fisch" heißt im Griechischen ICHTHYS.

Einsatz im Unterricht

Was hat dieser Jesus Christus, Gottes Sohn und Erlöser, in der Welt erreicht? In der Sendung werden unter anderem fünf tragende Begriffe genannt: Taufe, Gebet, Kreuz, Eucharistie, Ethik der Nächstenliebe, in denen sich die Bindung an Jesus Christus besonders zeigt (siehe Arbeitsblatt). Um das Wesen des Christentums in diesen fünf Begriffen sichtbar zu machen, bietet es sich an, ein Plakat zu gestalten, das als Text-Bild-Collage die Erklärungen dieser Begriffe aus der Sendung in Beziehung zu passenden bildlichen Darstellungen setzt. Falls keine geeigneten Bildquellen in Form von (christlichen) Zeitschriften zur Verfügung gestellt werden können, können passende Bilder auch im Internet gesucht und ausgedruckt werden.