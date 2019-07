Download-Service Einsatz im Unterricht

Lernziele:

fachintern (Psychologie/Ethik)

Die Schülerinnen und Schüler lernen zwei zentrale psychologische Begriffe näher kennen, die ihnen mit einer etwas anderen - und schwammigeren - Bedeutung vielleicht im Alltag bereits über den Weg gelaufen sind: Das "Sublimieren", wie Sigmund Freud es in seinem Konzept der Psychoanalyse verwendet, und im Gegenzug das "Kompensieren", wie Alfred Adler es in seiner Individualpsychologie einführt.

Beiden wollen erklären, was Menschen zu ihrem Handeln veranlasst; und beide nehmen dabei auch die geistig "höheren" Leistungen in den Blick: Kunst und Wissenschaft. Erst das Verständnis des einzelnen Menschen könne so zivilisatorischen Fortschritt wirklich erklären.

Abschließend kann mit der Klasse kritisch diskutiert werden, welche Lücken beide Erklärungsmodelle aufweisen mögen und ob sie überhaupt ineinandergreifen können. Schließlich handelt es sich jeweils auch um teilweise überholten Forschungsstand.



fachübergreifend (alternativ)

Die Theorien der Psychoanalyse und Individualpsychologie sind in ihren Grundzügen und ihrer Anwendung (offenes Gespräch mit dem Patienten) gut vermittelbar und ihre Fachsprache ist im ersten Ansatz recht verständlich. Damit bieten sie sich an, fächerübergreifend die Problematik von Wissenschaftlichkeit zu besprechen:



Was zeichnet wissenschaftliches Denken aus?

Sind Psychoanalyse und Individualpsychologie, wie sie Freud und Adler betreiben, eher den hermeneutischen als den naturwissenschaftlichen Erkenntnisweisen zuzuordnen?

Wie können sich sodann Sinn und Nutzen aus einem eher metaphorisch-hermeneutischen Ergründen ergeben?

Man kann von den Natur- über die Geisteswissensschaften schließlich den Bogen bis zur Kunst schlagen:

Wie kann uns Kunst (im eigenen Schaffen oder passiven Erfahren) beim Bewältigen, Verstehen und Gestalten unserer Innenwelten helfen?

Wo begegnen sich Kunst und Psychologie wieder?