Download-Service Einsatz im Unterricht

Hinführung zum Thema: Die Hinführung zu dem Thema kann beispielsweise über den Film "Der englische Patient" erfolgen, der sich lose an das Schicksal des Sahara-Forschers László Almásy anlehnt und in dem die Höhle der Schwimmer eine zentrale Rolle spielt. Gemeinsam kann die Szene angesehen werden, in der im Film die Höhle entdeckt wird. Daraus können folgende Fragen entwickelt werden: Wer ist diese Person? Welche Höhle hat er entdeckt? Wo liegt diese Höhle? Was macht diese Felszeichnungen so besonders? Warum ist ihre Entdeckung so wichtig für das Verständnis der Geschichte der Sahara?