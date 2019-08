Die Sahara Links & Literatur

Djibrilla ist 14 und lebt in der Republik Niger. Bereits zum vierten Male begleitet der Tuareg-Junge die Salzkarawane, die sich jedes Jahr aufs Neue auf den Weg zu den Salzoasen tief in der Sahara macht. Eine Strapaze bei Wassermangel und glühender Hitze. Wer bei Djibrillas Marsch durch die Wüste dabei sein will, klickt die Seiten des Südwestfunks an: