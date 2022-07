Die Entstehung der Sprache Glossar

Homo sapiens

Latein: wissender Mensch. Aus biologischer Sicht gegenwärtige Menschheit. Der Homo sapiens trat etwa vor 200.000 – 100.000 Jahren in Afrika in Erscheinung, wobei man davon ausgeht, dass sich der Homo erectus vor etwa 600.000 Jahren über Zwischenformen vom archaischen zum modernen Homo sapiens entwickelte. In einer letzen Auswanderungswelle verließ der Homo sapiens vor gut 50.000 Jahren ebenfalls Afrika, um schließlich als Cro-Magnon-Mensch nach und nach die Welt zu erobern. Der Cro-Magnon-Mensch wurde nach einem Fundort bei Cro-Magnon in Südfrankreich benannt, an dem man einen auf ca. 28.000 bis 30.000 Jahre datierten Schädel fand.