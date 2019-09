Download-Service Einsatz im Unterricht

Wiederholung und Fixierung

Nun wird das Schwammerl-Rätsel (Arbeitsblatt 3) zur Hand genommen, um gemeinsam die richtigen Antworten zu finden. Der ausgefüllte Bogen dient dann als Hefteintrag. Die Arbeitsblätter Gibst-Du-mir-Geb-ich-Dir und Aufbau eines Pilzes werden als Tafelbild/Folie und als Hefteintrag gezeichnet. Gegebenenfalls kann das Gehörte als Hausaufgabe durch das Arbeitsblatt Schwammerl-ABC vertieft werden. Dazu werden die Schüler bei Bedarf in kleinere Gruppen eingeteilt. Aufgabe ist es, im Manuskript nachzulesen, welche Lamellen- und Röhrenpilze im Hörbeitrag erwähnt wurden. Die gefundenen Ergebnisse können dann in der nächsten Unterrichtsstunde verglichen und gemeinsam ergänzt werden.



Weiterführung

Im Sinne eines ganzheitlichen Unterrichts ist eine Verbindung zu den Fächern Erdkunde, Englisch und Haushalt/Ernährung reizvoll. In diesem Zusammenhang werden auch die Fragen "Warum konnte der Hallimasch in Oregon so groß werden? Und wie ergänzen Pilze unsere Ernährung sinnvoll?" näher beleuchtet. Im Biologieunterricht kann außerdem die ökologische Bedeutung der Pilze noch einmal genauer dargestellt werden.



Gemeinsam Bummeln und Kochen

Als Anschauungsunterricht eignet sich ein kleiner Kochkurs. Dazu suchen sich die Schülerinnen und Schüler gemeinsam einige Schwammerl-Rezepte aus. Eventuell kann danach ein Besuch auf dem Wochenmarkt oder im Supermarkt folgen. Bei diesem werden die für die Rezepte notwendigen Pilze eingekauft. In der Schule werden die Rezepte dann in der Gruppe nachgekocht. Dadurch lernen die Schüler, wie wichtig Pilze für unsere Ernährung sind, wie man in der Küche damit umgeht, und woran frische Schwammerl zu erkennen sind.



Ausflug

Der Besuch bei einem örtlichen Schwammerlexperten ist sicherlich ebenfalls interessant. Bei einer gemeinsamen Wanderung durch den Wald erhalten die Schülerinnen und Schüler einen fachkundigen Einblick und erleben die Vielfalt der Pilze hautnah. Außerdem intensivieren sie auf diesem Wege ihr Wissen, dass Lebensmittel nicht nur aus dem Supermarkt kommen. Die Adresse einer sachverständigen Pilzberatungsstelle gibt es u.a. beim Landratsamt oder der Verbraucherzentrale. Siehe auch: Schwammerl-ABC - Die wichtigsten Fakten auf einen Blick (Arbeitsblatt 2).



Biotech

Das Gehörte lässt sich außerdem durch ein Referat über die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten von Pilzen ergänzen - zum Beispiel in Medizin, Bierherstellung oder Biotechnologie (Lamellen). Die Schülerinnen und Schüler suchen sich dazu eine Variante heraus, recherchieren sie und stellen sie in einem kurzen Referat vor. Außerdem bietet sich ein Referat über die Biolumineszenz einiger Pilze an: Siehe auch Zusammenfassung, Hochschule Bremen: fbsm.hs-bremen.de



Pilze-AG

Des Weiteren bietet sich ein Pilzprojekt an, das die Schülerinnen und Schüler gemeinsam auf die Beine stellen. Der Schaffenskraft sind hier keine Grenzen gesetzt: Sie könnten den Lebensraum der Pilze in einem Poster grafisch aufbereiten. Dieses wird dann mit Einverständnis der Schulleitung in der Aula ausgehängt. Oder sie drehen ein Video über Arten, die hierzulande wachsen. Möglich ist auch ein Radiobeitrag über die Bedeutung der Pilze für das Ökosystem Wald (Podcast) - über den Hallimasch vielleicht sogar in englischer Sprache.