Von Mondholz und Vollmondbier Glossar

Analogieschluss

Man stellt dabei bei einer Analogie etwas (Informationen, Strukturen, Dinge und Handlungen) in einen vergleichbaren Zusammenhang, um das Gesagte zum Beispiel mit anderen Worten zu verdeutlichen bzw. zu verstärken. Ein Analogieschluss ist eine Schlussfolgerung gemäß der Ähnlichkeit zweier Dinge: A ist B ähnlich. B hat die Eigenschaft C. Also hat auch A die Eigenschaft C.