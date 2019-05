Download-Service Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Mittelschule

Physik/Chemie/Biologie

5. Jahrgangsstufe

5.3 Tiere und Pflanzen in unserer Umgebung

5.3.1 Säugetiere in unserer Umgebung

- frei lebende Säugetiere



Lehrplan für die bayerische Realschule

Biologie

5. Jahrgangsstufe

B 5.4 Körperbau und Lebensweise von Säugetieren

Säugetiere in ihrem natürlichen Lebensraum

- je ein wild lebendes Pflanzen bzw. fleischfressendes Säugetier

6. Jahrgangsstufe

B 6.5 Lebensgemeinschaft Wald oder Wiese

- kennzeichnende Tier- und Pflanzenarten; besondere Anpassung an den Lebensraum



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Natur und Technik

5. Jahrgangsstufe

NT 5.2 Schwerpunkt Biologie

NT 5.2.3 Körperbau und Lebensweise von Säugetieren

Biologie

B 10.3 Grundlegende Wechselbeziehungen zwischen Lebewesen

Die Jugendlichen sollen die mit menschlichen Eingriffen verbundenen Probleme und Gefahren für Ökosysteme erkennen und die Bereitschaft entwickeln, durch bewusstes Handeln zur Erhaltung der Natur beizutragen. Versuche und Freilandbeobachtungen erleichtern es den Schülern, theoretisch erarbeite Kenntnisse und Modellvorstellungen auf ein typisches Ökosystem ihrer Heimat anzuwenden.