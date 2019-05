Stachliger Überlebenskünstler Glossar

Der Hase und der Igel

"Der Hase und der Igel" ist ein volkstümlich überliefertes Märchen, das 1843 von den Gebrüdern Grimm als Nr. 187 in die 5. Auflage der "Kinder- und Hausmärchen" aufgenommen wurde. Es erzählt die Geschichte eines zufälligen Zusammentreffens eines Igels und eines Hasen, der sich über die schiefen Beine des Igels lustig macht. Der Igel fordert daraufhin den Hasen zu einem Wettrennen heraus. Dabei trickst der Igel den siegessicheren Hasen aus, indem er am Ziel sein ihm zum Verwechseln ähnlich sehendes Igelweibchen platziert. Dem Hasen ist dies völlig unverständlich, er verlangt Revanche, fällt jedes Mal auf den Trick herein und bricht nach dem 74. Rennen zusammen und stirbt. Die Situation "Hase und Igel" wurde sprichwörtlich und wird bis heute in vergleichbaren Situationen zitiert.