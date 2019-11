Für Lehrer und Schüler Einsatz im Unterricht

Lehrplan für die bayerische Hauptschule

Geschichte Sozialkunde Erdkunde

9. Jahrgangsstufe

9.1.3 Deutschland und Europa im Kalten Krieg

- Westintegration der Bundesrepublik: Ära Adenauer



Lehrplan für die bayerische Realschule

Geschichte

10. Jahrgangsstufe

10.2 Weltpolitik im Zeitalter der Bipolarität

- der Kalte Krieg



Lehrplan für das bayerische Gymnasium

Geschichte

9. Jahrgangsstufe

9.3 Blockbildung, deutsche Teilung und Ost-West-Konflikt bis in die 1960er Jahre

- Situation in Deutschland in Folge von Kriegsniederlage und bedingungsloser Kapitulation

- Blockbildung im Zeichen des Kalten Kriegs

- Aussöhnung mit Israel