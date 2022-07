Der Mann, der Münchens Bild prägte Das Thema

Lange Zeit wurde der Architekt und Maler Leo von Klenze (1784–1864) von der Nachwelt wenig beachtet, es haftete ihm der Ruf eines wenig originellen Klassizisten, eines Nachahmers der Antike, eines Hofkünstlers und Fürstengünstlings an. Es stimmt ja auch, dass er sich in seinem Schaffen eng an den Vorstellungen des Kronprinzen und zweiten bayerischen Königs Ludwig I. orientieren musste. Ohne die Förderung durch diesen Fürsten, der München zum "Isar-Athen" machen wollte, wäre Klenzes einzigartige Karriere nicht möglich gewesen. Klenze gab München ein neues Gesicht, schuf für die bayerische Metropole eine Art "corporate identity", die das Bild der Stadt bis heute prägt. Sein Einfluss reichte aber weit über München und Bayern hinaus, er war ein in ganz Europa angesehener und gefragter Architekt.

Werdegang

Leo von Klenze wurde am 29. Februar 1784 in Buchladen bei Schladen als Sohn einer wohlhabenden Familie geboren. Nach der Schulzeit in Braunschweig ließ man ihn Jura studieren, aber er begeisterte sich vor allem unter dem Einfluss des Architekten Friedrich Gilly für das Architekturstudium, das er an der Berliner Bauakademie absolvierte. 1808 kam er an den Kasseler Hof, den Napoleons Bruder Jerome regierte, und baute dort sein erstes Theater. Nach Jeromes Sturz im Jahre 1813 ging Klenze mit seiner Frau Felicitas nach Paris, wo er auch den bayerischen Kronprinzen Ludwig kennen lernte. Beide verband die gemeinsame Begeisterung für die Antike. Ludwig überredete Klenze, nach München zu kommen, und verhalf ihm zum Sieg in einem Wettbewerb zur Planung der Glyptothek.