Der Mann, der Münchens Bild prägte Glossar

Klenze, Leo von (1784–1864)

Bedeutender Architekt und Maler des 19. Jahrhunderts. Unter seinem Auftraggeber Ludwig I. stattete er München mit vielen Bauten im klassizistischen Stil aus und gestaltete es so zu einer Metropole von europäischem Rang. Er erbaute auch die Walhalla bei Regensburg, die Befreiungshalle in Kelheim und die Neue Eremitage in St. Petersburg, eine berühmte Gemäldegalerie.