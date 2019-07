Download-Service Einsatz im Unterricht

Nachbearbeitung: Es können Arbeitsgruppen gebildet werden, die die Sendung auswerten und zusätzliche Informationen einholen.

Gruppe 1: Mit welchem Programm tritt Hitler an?

Während die Kommunisten in der Zeit der Weimarer Republik klar erkennbare Ziele verfolgen, bleibt die politische Botschaft Hitlers und seiner NSDAP unklar. Sein Programm heißt schlicht Adolf Hitler. Stets verkörpert der "Führer" Gegenpositionen: Antisemitismus, Antiparlamentarismus, Antimarxismus, Antimodernismus und Antikapitalismus. Er bekämpft den "Schandfrieden von Versailles", die "Erfüllungspolitik" der Demokraten und die "Entartung der Gesellschaft".

Gruppe 2: Wie inszeniert sich Hitler?

Hitler signalisiert Tatkraft und tritt als "starker Mann" auf, der in einer immer komplexer werdenden Welt Halt gibt. In einer Zeit der Krise (Massenarbeitslosigkeit, Armut etc.) weckt er Hoffnungen auf einen mächtigen Obrigkeitsstaat, der die Probleme der Menschen löst. Er verspricht "Deutschlands Wiedergeburt" und die "nationale Erhebung".

Hitler präsentiert sich nach dem Machtantritt als Vaterfigur, als Kinder- und Hundefreund. Er bleibt unverheiratet, die langjährige Beziehung zu Eva Braun wird weitgehend geheim gehalten. Hitler lässt sich als einsam-entrückten Staatenlenker und Strategen darstellen, so dass die deutschen Frauen und Mädchen ungehindert von ihrem "Führer" träumen können. Sie jubeln ihm zu und geben bereitwillig die emanzipatorischen Errungenschaften der zwanziger Jahre auf.

Gruppe 3: Wie arbeitet die Propaganda der Nazis?

Die Propagandamaschinerie des Josef Goebbels vergöttert gezielt den "Führer". Sie nutzt Massenmedien wie Rundfunk und Film ebenso wie moderne Verkehrsmittel. So ist Hitler im Wahlkampf 1932 mit einem Flugzeug unterwegs und scheint allgegenwärtig zu sein ("Der Führer über Deutschland"). Propagandafilme zeigen ihn, wie er gleichsam als "Erlöser" zu Veranstaltungen einschwebt.

Nach dem Regierungsantritt stricken Goebbels PR-Profis eifrig an der Hitler-Legende. Für die Menschen ist er bald derjenige, der gleichsam im Alleingang die Arbeitslosigkeit beseitigt hat. Hitler hat der verwirrenden Parteienvielfalt ein Ende bereitet und steht für Aufschwung und Wohlstand. Dem "Führer” ist es zu verdanken, dass auch einfache Arbeiter auf Kreuzfahrtschiffen verreisen können. Dank Hitler, so die gängige Meinung, werden Autobahnen gebaut und die Deutschen machen sich Hoffnungen auf ein eigenes Fahrzeug.

Die von den Nazis perfekt inszenierten Parteitage bieten den Deutschen ein Massenerlebnis und stärken das Zusammengehörigkeitsgefühl.

Während andere NS-Führer wie Reichsmarschall Hermann Göring ("dicker Hermann"), Arbeitsfront-Chef Robert Ley ("Reichstrunkenbold"), Reichsführer-SS Heinrich Himmler ("Reichsheini") oder Außenminister Joachim von Ribbentrop ("Sektvertreter" wegen seiner Ehe mit einer Henkell-Tochter) eher belächelt werden und Gegenstand zahlreicher Flüsterwitze sind, verehrt die Masse der Bevölkerung Hitler. Er allein verkörpert in ihren Augen das "Dritte Reich". Viele Verbrechen des Regimes werden Parteifunktionären zugeschrieben, die Verantwortung des "Führers" wird geleugnet ("Wenn das der Führer wüsste...").

Gruppe 4: Warum identifizieren sich die Deutschen mit Hitler?

Die Deutschen sehen nach dem Machtantritt Hitlers voller Begeisterung, wie der "Führer" in der Innen- und Außenpolitik scheinbar von Erfolg zu Erfolg eilt. Das Rheinland, Österreich, das Sudetenland und die "Rest-Tschechei" fallen dem "Dritten Reich" dank Hitlers Kriegsrhetorik auf friedlichem Wege zu. In der ersten Phase des Zweiten Weltkriegs werden Polen, Dänemark, Norwegen, Belgien, Holland, Frankreich, Jugoslawien und Griechenland überrannt. Im Nationalrausch verdrängt man nur zu gern die Schattenseiten des Regimes: Diskriminierung, Verfolgung und Vernichtung der Juden, Konzentrationslager, Bespitzelung und Ermordung politischer Gegner.

Millionen Deutsche stehen Anfang der vierziger Jahre loyal zu Hitler und halten ihm auch dann die Treue, als sich das Kriegsglück wendet und alliierte Bomber die Städte in Schutt und Asche legen. Nach Stauffenbergs Attentat vom 20. Juli 1944 sitzt der Schock über den Anschlag tief ("Dem Führer bleibt doch nichts erspart!"). Auch nach dem Zusammenbruch des Dritten Reiches können sich viele Deutsche von Hitler nicht lösen ("Der Führer ist von allen Seiten elend belogen und betrogen worden"). Der "Vatermord" gelingt ihnen nicht.