Download-Service Einsatz im Unterricht

Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Unterrichtseinheit lernen, dass die rechtliche Gleichstellung der Frau in unserer Gesellschaft noch nicht weit zurückliegt und ein langer, mühevoller Prozess war. Den Schülerinnen und Schülern soll bewusst werden, wie sehr sich die rechtliche Situation der Frauen seit dem Ende des Ersten Weltkriegs verändert hat. Sie sollen die wichtigsten Meilensteine in der Geschichte der Frauenbewegung kennen und in den Zeitkontext einsortieren können. Den Schülerinnen und Schülern soll die unterschiedliche Entwicklung der Frauenrechte in der BRD und der DDR in Grundzügen bekannt sein.