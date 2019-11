Download-Service Einsatz im Unterricht

Lernziele: Die Schülerinnen und Schüler werden über die Ermordung des österreichisch-ungarischen Thronfolgers Franz Ferdinand und seiner Frau am 28. Juni 1914 in Sarajewo informiert und erhalten Einblick in die Motive des jungen Attentäters Gavrilo Princip. Darüber hinaus erfahren sie, wie zwei antagonistische Bündnisblöcke einander 1914 belauern, wie nach dem Attentat eine europäische Krise entsteht, die in den Ersten Weltkrieg mündet.